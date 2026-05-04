НовостиПроисшествия4 мая 2026 9:02

В Курской области осудили водителя, устроившего аварию со смертельным исходом

Мужчина на «ГАЗ А21R22» выскочил на встречную полосу и протаранил иномарку
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Горшеченский районный суд вынес приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП.

25 сентября 2025 года 51-летний житель Воронежа ехал на автомобиле «ГАЗ А21R22» по территории Горшеченского района. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с двигавшимся навстречу «Рено Логан» под управлением 31-летнего мужчины.

- Водитель «Рено» погиб, а его пассажир-жена получила тяжкие телесные повреждения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Мужчину приговорили к 2 годам в колонии-поселении и лишению прав на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, ему придется выплатить компенсацию морального вреда в сумме 800 тысяч рублей.