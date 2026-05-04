НовостиПолитика4 мая 2026 6:58

Над Курской областью сбили 129 беспилотников ВСУ за сутки

Регион атаковали 12 дронов со взрывными устройствами
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Курской области

За прошедшие сутки над Курской областью сбиты 129 вражеских беспилотников различного типа. Артиллерия применена по отселенным территориям 91 раз. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

- 12 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил также руководитель Курской области.

В деревне Гирьи Беловского района в результате атак ВСУ повреждена емкость для хранения зерна. В селе Илек зафиксированы повреждения фасада и остекления дома.

В селе Макеево Рыльского района был атаковал автомобиль. В деревне Успешное - комбайн.

Жители региона при атаках не пострадали.