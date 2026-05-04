В Железногорске пожарные спасли из огня мужчину

В Железногорские пожарные спасли из огня мужчину. Возгорание произошло в квартире пятиэтажки на улице Мира. На место прибыли огнеборцы 11 пожарно-спасательной части МЧС. Чтобы проникнуть в жилище, им пришлось вскрыть запертую дверь. Внутри квартира была полна дыма.

- Звеном газодымозащитной службы был найден и спасен 48-летний собственник жилья, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.

Уточняется, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, из-за чего в ведре загорелся мусор.