3 мая в Курской области будет до +17

В воскресенье, 3 мая, в Курской области ожидается переменная облачность, но существенных осадков не предвидится. Синоптики прогнозируют днем южный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду.

Днем же воздух прогреется до12-17 градусов тепла. Видимость будет хорошей, в пределах трех-семи километров.

Естественный уровень радиации составляет в регионе сейчас по данным МЧС 9-11 мкР/час. Это значение значительно ниже предельно допустимого уровня, установленного СанПиН 2.6.1.2523-09 (до 50 мкР/час), что подтверждает безопасность для населения.

Общий уровень загрязнения воздуха оценивается как умеренный. Согласно данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе на территории Курской области не зафиксировано.