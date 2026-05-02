2 мая воздух в Курской области прогреется до +14

Синоптики обещают дальнейшее потепление Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

2 мая синоптики обещают в Курской области переменную облачность. Преимущественно в этот день будет без осадков. Ветер прогнозируют переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура составит днем 9-14°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-7000 метров.

Естественный уровень радиации составляет 9-11 мкР/час. Это значение значительно ниже предельно допустимого уровня, установленного СанПиН 2.6.1.2523-09 (до 50 мкР/час), что подтверждает безопасность для населения, сообщает ГУ МЧС ргеиона.

Общий уровень загрязнения воздуха оценивается как умеренный. Согласно данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе на территории Курской области не зафиксировано.