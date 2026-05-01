За сутки над Курской областью сбили 84 БПЛА ВСУ

Под Курском в результате атак ранен пенсионер

Оперативный штаб Курской области сообщил, что с 9:00 30 апреля до 9:00 1 мая над регионом сбито 84 беспилотника ВСУ различного типа. 85 раз ВСУ применили артиллерию только по отселенным районам Курской области и 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в деревне Новоивановка Рыльского Курской области пострадал 72-летний местный житель.

В селе Мокрушино Беловского района Курской области повреждены фасад, кровля, а также газовая труба и остекление дома.

В деревне Гирьи Беловского района региона повреждена емкость для хранения, это произошло на территории комбикормового завода ООО «Псельское».