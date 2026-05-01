В Курской области на майские увеличили составы поездов через Железногорск

На время майских праздников увеличена составность пригородных поездов №6504/6505, которые следуют по маршруту Арбузово — Орел — Арбузово.

По 11 мая включительно перевозить пассажиров будет двухвагонный состав серии РА-3. Ходить он будет по действующему расписанию. Проезд в нем бесплатный.

Как пояснили в Правительстве Курской области, поезда курсируют от станции Арбузово Конышевского района Курской области через станции Снижа, Остапово, а также Михайловский Рудник Железногорска и Курбакинская, далее по территории Орловской области до станции Орел и обратно.

Ранее КП рассказала, какая погода будет на майские в Курской области.