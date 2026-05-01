НовостиОбщество1 мая 2026 16:07

В Курской области на майские увеличили составы поездов через Железногорск

Ходить они будут по обычному расписанию
Светлана ВОЛКОВА
Увеличенным составом поезда будут ходить до 11 мая включительно

Увеличенным составом поезда будут ходить до 11 мая включительно

На время майских праздников увеличена составность пригородных поездов №6504/6505, которые следуют по маршруту Арбузово — Орел — Арбузово.

По 11 мая включительно перевозить пассажиров будет двухвагонный состав серии РА-3. Ходить он будет по действующему расписанию. Проезд в нем бесплатный.

Как пояснили в Правительстве Курской области, поезда курсируют от станции Арбузово Конышевского района Курской области через станции Снижа, Остапово, а также Михайловский Рудник Железногорска и Курбакинская, далее по территории Орловской области до станции Орел и обратно.

