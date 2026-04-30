НовостиОбщество30 апреля 2026 14:59

Улицы Курска украшают к предстоящим праздникам

В областном центре появились звезды, флаги и фотозоны
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Курска

Курск готовится к 1 и 9 мая. К праздникам в областном центре на Красной площади появились две фотозоны. Об этом рассказали в администрации города.

- На Театральной площади установили фотозону «9 мая». У входа в парк Пионеров разместили световую конструкцию «Курск - город воинской Славы», - сообщает пресс-служба администрации города Курска.

На улицах Карла Маркса и Победы установлены баннеры в виде Георгиевской ленточки. В парках, скверах, на улицах можно увидеть арки-звезды и звезды на постаментах.

Флаги установлены на Сумском, Сеймском и Кировском мостах. Кроме того, в парках, скверах и на площадях появятся 15 флаговых костров.

На данный момент флаги украшают Красную площадь, площади Героев Курской битвы и площади Дзержинского. На центральных улицах города появились растяжки: «Курск - город воинской Славы!», «Курск ZA Победу!», а также «80 Победа!».