Курянка пырнула знакомого ножом из-за спора о его куртке

Фото из архива КП

В Курске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого.

В конце 2025 года в квартиру обвиняемой пришли ее подруга и знакомый. Компания устроила застолье. Когда алкоголь закончился, мужчина сходил в магазин. После этого хозяйка квартиры обратила внимание на куртку мужчины, между ними начался спор о том, из какого материала она сшита. Мужчина утверждал, что куртка из натуральной кожи, женщина сомневалась.

Гость взял со стола кухонный нож и провел лезвием по куртке, а после предложил хозяйке сделать то же самое. Женщина взяла в руки нож, после этого спор перерос в ссору.

- Общение переросло в конфликтную ситуацию, в результате которой обвиняемая нанесла мужчине удар ножом в живот, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Женщина поняла, что натворила. Она испугалась за жизнь знакомого и вызвала скорую помощь.

Курянка юлила и меняла свои показания, однако полицейским удалось собрать доказательства ее причастности к преступлению. По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина получил тяжелую травму.

Обвиняемая признала вину и раскаялась. Уголовное дело направлено в суд.