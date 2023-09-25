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НовостиЗвезды25 сентября 2023 16:11

Юная курянка стала лауреатом Всероссийского фестиваля

Почти сто победителей отборочных туров из разных регионов России приняли участие в финале
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Воспитанница детской школы искусств №1 Анна Горяинова стала лауреатом 1-й степени Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».

Почти сто победителей отборочных туров из разных регионов России приехали в столицу Татарстана, чтобы принять участие в финальных мероприятиях фестиваля.

Поддержать юных артистов и поздравить их с победой приехали также звезды российской эстрады.

Анна одержала победу в номинации "Игра на инструменте" в возрастной категории 14-17 лет. Ее игру на гуслях звончатых в сопровождении концертмейстера Дарьи Крыгиной по достоинству оценило профессиональное жюри. Преподавателем Анны является Елена Короткова, рассказали в мэрии Курска.