До конца года на благоустройство парка в Курске потратят 24 миллиона рублей

В регионе идет благоустройство общественных пространств Фото: Светлана ВОЛКОВА

Второй этап благоустройства парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева в Курске завершен на 75%. Об этом сообщили в мэрии города.

Сейчас подрядчик завершает укладку тротуарной плитки и ожидает поставку опор наружного освещения. Также на территории парка на 80% завершена прокладка электрического кабеля для питания опор. Помимо этого, за счет инвестиционных средств планируется установка тренажеров для маломобильных групп населения, рассказали чиновники.

На реализацию работ в этом году предусмотрены 24 млн рублей.

Напомним, что проект парка включает в себя тротуарную сеть по основным направлениям движения, а также центральную зону отдыха на пересечении основных пешеходных направлений. Проект выбран в ходе онлайн-голосования в 2021 году.

В следующем году пройдет третий этап благоустройства, в рамках которого планируются работы по установке малых архитектурных форм.