26 сентября в Курской области будет до +26

Жара продолжает держаться в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 сентября в Курской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура - ночью 10-15°, днем 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,09 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

26 сентября прогнозируемый класс пожарной опасности на большей территории области - пятый, местами четвертый (в Курском, Поныровском, Обоянском, Тимском районах и Курске). Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.