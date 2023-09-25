Под Курском сгорели дом и легковушка

В 04:26 25 сентября в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Большесолдатское Большесолдатского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные 22 ПЧ Большесолдатского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Как сообщили в МЧС региона, в результате пожара огнем поврежден частный жилой дом размером 65 квадратов по всей площади и легковой автомобиль «Daewoo Nexia» . К ликвидации пожара привлекали 20 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину

пожара устанавливают.

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