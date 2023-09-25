В Курске прошел #СВЕТФЕСТ

Фото Руслана Журкина

Энергия, музыка, яркие краски и хорошее настроение. Возле стилизованной опоры «Курская антоновка» прошел #СВЕТФЕСТ. Организатором мероприятия выступил филиал «Россети Центр» – «Курскэнерго». Таким образом специалисты предприятия поздравили земляков с Днем города.

В этот вечер возле «Курской антоновки» звучала живая музыка. Звуки зажигательной гитары и барабанов сопровождались световым шоу. На сцене в лучах лазера и пикселей коллекции одежды представили курские дизайнеры. Рядом работали выставки картин и металлических фигур. Помимо этого, участники фестиваля могли попробовать себя в роли художников и помочь в создании светящихся полотен. Также всех гостей ждали конкурсы и подарки. Всего фестиваль посетили свыше 3 000 человек.

Напомним, действующую высоковольтную опору линии электропередачи, стилизованную под яблоню, в Курске возвели в 2022 году. Энергообъект расположен на улице Карла Маркса. «Курская антоновка» – это технически сложная конструкция, которая состоит из 1470 элементов и 7 703 болтов. Высота опоры – 40 м, масса – 80 т.

В этом году «Курская антоновка» зажглась новыми огнями. На опоре установили дополнительную подсветку. Арт-объект украсили почти 600 метров светодиодной ленты и 1350 пиксельных светильников.

«Мы всегда рады поддержать интересные инициативы энергетиков. К тому же 2022 год в нашей компании объявлен «Годом молодого специалиста». И фестиваль стал отличной возможностью для реализации творческих идей. В нем приняла участие активная и креативная молодежь города. Надеюсь, нам удалось создать праздничную атмосферу. А «Курская антоновка» и в дальнейшем будет местом притяжения курян и гостей города», – рассказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго» Сергей Демидов.

Пресс-служба «Россети Центр» - Курскэнерго»