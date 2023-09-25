Ремонт моста в районе парка «Боева дача» в Курске завершен

Мост на Боевке открыт после реконструкции Фото: Светлана ВОЛКОВА

66-метровый переход через реку Тускарь полностью открыт для движения. Напомним, что ранее мост закрывался полностью, поскольку рабочим необходимо было реконструировать лестничный марш со стороны улицы ВЧК.

В настоящий момент реконструкция завершена полностью. Специалисты «Трансстроя» отремонтировали пришедшие ранее в негодность три лестничных схода, выполнили частичный ремонт пролетных строений и заменили металлические ограждения и асфальтобетонное покрытие на протяжении всего моста, его лестничных маршах и входных площадках, сообщили в мэрии города.

Основное внимание к мосту приковывает освещение в виде 22 арочных конструктивных элементов, размещающих на себе декоративную светодиодную гирлянду. Посетители моста в вечернее время в прямом смысле смогут испытать яркие ощущения.

Проект пешеходного моста был выполнен Центром архитектуры и градостроительства города Курска.