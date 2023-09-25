В Курске отменили крестный ход по улице Ленина

Верующие смогут встретить чудотворную икону в Знаменском соборе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске икону Божией Матери «Знамение» встретят в Знаменском соборе Курска.

- В связи с последними событиями и в целях безопасности традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной не будет проходить по улице Ленина областного центра. Верующие смогут встретить икону в Знаменском соборе, где состоится молебен, - пояснили в администрации Курска.

Перекрытие движения автотранспорта на ряде улиц в Курске, о котором сообщалось ранее, не потребуется. Также не будет изменений в работе общественного транспорта в течение дня.