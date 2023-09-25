Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 8:24

В Курске отменили крестный ход по улице Ленина

Движение транспорта в центре Курска не будут перекрывать 25 сентября
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Верующие смогут встретить чудотворную икону в Знаменском соборе

Верующие смогут встретить чудотворную икону в Знаменском соборе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске икону Божией Матери «Знамение» встретят в Знаменском соборе Курска.

- В связи с последними событиями и в целях безопасности традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной не будет проходить по улице Ленина областного центра. Верующие смогут встретить икону в Знаменском соборе, где состоится молебен, - пояснили в администрации Курска.

Перекрытие движения автотранспорта на ряде улиц в Курске, о котором сообщалось ранее, не потребуется. Также не будет изменений в работе общественного транспорта в течение дня.