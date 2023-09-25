В Курске в результате атаки БПЛА повреждены жилые дома

Об атаке сообщил губернатор Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА 25 сентября есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет. Об этом сообщил утром в понедельник 25 сентября глава региона Роман Старовойт.

Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме.

- Всем окажем необходимую помощь в восстановлении жилого имущества, - добавил глава региона.

Накануне вечером 24 сентября в Курском районе Курской области также сработала система ПВО.

В тот же день со стороны Украины был обстрелян Глушковский район Курской области. В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилетов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также пять прилетов было зафиксировано в поселке Теткино, пострадавших и повреждений нет.