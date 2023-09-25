Курские рапиристки завоевали два золота на всероссийском турнире

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Казани состоялись всероссийские соревнования «Золотая осень», в которых выступали юные фехтовальщики 2009 года рождения и младше. В личном турнире среди рапиристок участвовали 196 девочек. Сильнейшей среди них стала курянка Нелли Куденцова. Кроме того, в командных состязаниях победила сборная Курской области, в составе которой вместе с Куденцовой выступали Доминика Иванова, Злата Шатунова и Ольга Гуторова.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские рапиристки Волобуева и Зорина устроили курский финал на первенстве России.