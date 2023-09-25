Курянин Даниил Арепьев отправил в нокаут бразильца Дугласа Майкона

Даниил Арепьев (справа) и легенда ММА Федор Емельяненко (в центре). Фото из соцсетей Даниила АРЕПЬЕВА.

В международном центре бокса в столичных Лужниках курянин Даниил Арепьев в рамках турнира «ММА Серия–72: Все Звезды» встречался с Дугласом Майконом из Бразилии. У нашего земляка статистика была куда лучше – десть побед при двух поражениях против девяти побед при шести неудачах у южноамериканца. Поединок пришлось прервать уже в первом раунде – на 49-й секунде Арепьев оформил победу техническим нокаутом. Отметим, что Даниил проводил первый за четыре года бой в ММА.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в весе свыше 93 килограммов Даниил Арепьев одолел чеченского бойца Мухумата Вахаева на третьем раунде техническим нокаутом. Бой прошел в рамках турнира PROFC 52 «Курская битва».