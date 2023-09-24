ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

ВСУ обстреляли Глушковский район. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт в воскресенье, 24 сентября.

По словам губернатора, в деревне Елизаветовке насчитали шесть прилётов по комплексу крупно-рогатого скота и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, пять прилётов зафиксировали в посёлке Тёткино. Пострадавших и повреждений нет.

Утром 24 сентября украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. Незначительно пострадала крыша.