В Курске на сын ударил ножом мать на Вербное воскресенье

Кировский районный суд Курска рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя Павла.

Как рассказали в пресс-службе Объединённой судебной системы Курской области, в апреле 2023-гот мужчина вместе со своими родителями отмечал Вербное воскресенье. Родственники вместе выпивали. Во время посиделок сын высказал матери претензию по поводу ненадлежащего ухода за отцом - инвалидом 3 группы. Конфликт набирал обороты. Женщина стала оскорблять своего взрослого ребёнка. Павел схватил хозяйственный нож и ударил им в грудь мать.

Суд признал мужчину виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.