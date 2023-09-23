В Курске перекроют несколько улиц

Движение в городе будет затруднено Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 23 сентября будет перекрыто движение на улице Крюкова.

В районе дома №14 специалисты «Курскводоканала» будут проводить работы на сети канализации. В связи с этим движение на участке будет невозможно до 17:00.

По этой же причине 26 сентября с 9:00 до 17:00 будет временно прекращено движение на участке от улицы Урицкого, до дома №5 по улице Ендовищенская, сообщили в мэрии города.

Водителей просят заранее выбирать объездные пути.

Ранее КП сообщала, что 23 сентября в Курске будет перекрыто движение в связи с проведением городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 991-й годовщине Курска.

Будет ограничено движение автотранспорта с 10.00 до 12.00 по улице Карла Маркса на участке от поворота на улицу Светлая до дома № 22 по проспекту Победы (нечетная сторона);

Также будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Победы (нечетная сторона) от дома № 22 до автоцентра «Тойота Центр Курск» с объездом данного участка всеми видами автотранспорта через улицу Светлая. Об этом сообщили в мэрии города.