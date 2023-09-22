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НовостиПолитика22 сентября 2023 15:51

В Курской области сработала система ПВО

Повреждены крыша частного дома и автомобиль
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
О ЧП сообщил курский губернатор

О ЧП сообщил курский губернатор

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе Курской области сработала система ПВО. Об этом 22 сентября сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

- В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. Собственнику окажем помощь в восстановлении, - добавил губернатор.

Ранее КП сообщала, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.