В Курской области сработала система ПВО

О ЧП сообщил курский губернатор Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе Курской области сработала система ПВО. Об этом 22 сентября сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

- В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. Собственнику окажем помощь в восстановлении, - добавил губернатор.

Ранее КП сообщала, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.