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НовостиПолитика22 сентября 2023 12:05

Курские власти опровергли информацию о заходе ДРГ на территорию региона

В Суджанском районе Курской области проходит профилактический рейд силовиков
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В приграничье региона силовики проводят рейд

В приграничье региона силовики проводят рейд

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Информация в одном из федеральных телеграм-каналов о заходе на территорию Курской области украинской диверсионно-разведовательной группы (ДРГ) не подтверждается, - сообщили в Правительстве Курской области.

В настоящее время в Суджанском районе Курской области проходит стандартный профилактический рейд сотрудников силовых структур, добавили чиновники.

Ранее КП сообщала, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.