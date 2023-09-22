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НовостиОбщество22 сентября 2023 13:59

23 сентября в Курске ограничат движение транспорта

Перекроют ряд улиц в Курске
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Ограничение движения запланировано на 23 сентября

Ограничение движения запланировано на 23 сентября

Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 сентября в Курске будет перекрыто движение в связи с проведением городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 991-й годовщине Курска.

Будет ограничено движение автотранспорта с 10.00 до 12.00 по улице Карла Маркса на участке от поворота на улицу Светлая до дома № 22 по проспекту Победы (нечетная сторона);

Также будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Победы (нечетная сторона) от дома № 22 до автоцентра «Тойота Центр Курск» с объездом данного участка всеми видами автотранспорта через улицу Светлая. Об этом сообщили в мэрии города.

Также в Курске в этот день будет перекрыто движение на время проведения ярмарок.