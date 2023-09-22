Фестиваль приурочен к 80-летию Курской битвы Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 сентября в Курске пройдет кинофестиваль «Дорогами памяти и славы», приуроченный к 80-летию Курской битвы

Он организован Фондом военно-исторического кино. Сеансы проведут с 12:00 до 17:00 в КТЦ имени Щепкина. Вход свободный.

Фестиваль откроет российский актер театра и кино Сергей Горобченко, который известен своими ролями в «Бумере», «Докторе Живаго» и «Братьях Карамазовых». Состоятся показы художественных фильмов цикла «Без срока давности» (2023, 12+), посвященного героической стойкости мирного населения в годы Великой Отечественной войны:

- «Без срока давности. По долгу памяти»;

- «Без срока давности. Уцелевшие»;

- «Без срока давности. Берлинка. Дорога на крови»;

- «Без срока давности. Жертвоприношение. Дети»;

- «Без срока давности. Адский колодец».

Работа «Без срока давности. По долгу памяти» снята в Курске при участии членов регионального отделения РВИО в преддверии 80-й годовщины Курской битвы.

Автором сценариев документальных фильмов, посвященных боевым действиям на Курской дуге, стал Александр Звягинцев – секретарь Союза писателей РФ, сенатор Международной ассоциации прокуроров и заместитель директора Института государства и права РАН.