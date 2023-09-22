Из-за ярмарок в Курске перекроют движение

Дороги перекроют с шести утра Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске будет перекрыто движение на время проведения ярмарок.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, 23 сентября и 21 октября с 06:00 до 17.00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта с использованием большегрузной техники на участках:

ул. Станционная: на участках, пересечения ул. Станционная — ул. Союзная и ул. Станционная — ул. Республиканская;

ул. Менделеева: на участке от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»);

площадь им. Рокоссовского.

Места проведения специализированных ярмарок «Осень-2023»:

Железнодорожный округ:

улица Станционная.

Сеймский округ:

площадь Комарова (площадь ООО «Торговый центр «Васильевский»);

улица Литовская, 2 «К» (территория ССПК «Виктория»);

улица Менделеева, 31 (площадь у кинотеатра «Родина»);

площадь им. Рокоссовского.

Центральный округ:

проспект Хрущева, 36 «А» (территория ССПК «Виктория»).