Из-за ярмарок в Курске перекроют движение

Дороги перекроют с шести утра
Фото: Даниил НАЙХИН
В Курске будет перекрыто движение на время проведения ярмарок.
Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, 23 сентября и 21 октября с 06:00 до 17.00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта с использованием большегрузной техники на участках:
ул. Станционная: на участках, пересечения ул. Станционная — ул. Союзная и ул. Станционная — ул. Республиканская;
ул. Менделеева: на участке от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»);
площадь им. Рокоссовского.
Места проведения специализированных ярмарок «Осень-2023»:
Железнодорожный округ:
улица Станционная.
Сеймский округ:
площадь Комарова (площадь ООО «Торговый центр «Васильевский»);
улица Литовская, 2 «К» (территория ССПК «Виктория»);
улица Менделеева, 31 (площадь у кинотеатра «Родина»);
площадь им. Рокоссовского.
Центральный округ:
проспект Хрущева, 36 «А» (территория ССПК «Виктория»).