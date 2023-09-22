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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 9:47

Под Курском расследуют мошенничество под предлогом покупки аккаунта

Обманутым оказался онлайн-игрок
Ольга ДАНИЛОВА
Полиция завела уголовное дело

Полиция завела уголовное дело

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию Октябрьского района Курской области обратился молодой человек – игрок одной из онлайн игр. В общих чатах он общался с такими же участниками интернет пространства и одним из собеседников оказался посредник, давший гарантии покупки развитого выигрышного аккаунта с высоким рейтингом.

Заявитель заинтересовался предложением и отправил по неизвестным реквизитам 20 тысяч рублей.

После перечисления средств посредник перестал выходить на связь.

Факт мошенничества стал основанием для возбуждения уголовного дела.

Полиция напоминает, современные технологии позволяют создавать в Интернет-пространстве сайты, страницы, аккаунты в социальных сетях за считанные минуты. Мошенники активно используют данную возможность, привлекая потенциальную жертву, прежде всего, низкими ценами и качеством предоставляемых товаров или услуг, при этом злоумышленники требуют предоплату.

Если вы все же решились купить товар или услугу по предоплате, поищите информацию о продавце в Интернете. Не доверяйте виртуальному собеседнику. Не перечисляйте деньги, не убедившись в благонадежности продавца.