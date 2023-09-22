Курские дзюдоистки везут две бронзы из Твери

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Турнир памяти мастера спорта международного класса Юлдаша Базарова и памяти первого президента Тверской федерации дзюдо Валерия Перминова среди юношей и девушек до 18 лет проходит на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова. Участвуют около 450 спортсменов из 35 субъектов РФ.

Курские спортсменки София Беляева и Евгения Ганжова стали третьими в своих весовых категориях. К соревнованиям их готовили тренеры Роман и Александр Федосовы, Сергей Булгаков и Анастасия Марченко.