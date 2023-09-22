В Курской области пройдет фестиваль современного искусства

Вход на фестиваль бесплатный Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 сентября на площадке Центра современного искусства «Цикорий» в Железногорске Курской области состоится открытие Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST TOUR 2023.

Его гости смогут посетить бесплатные экскурсии. Часть картин сопровождается дополненной реальностью, на площадке будет работать инклюзивная программа для незрячих и слабовидящих гостей. Специально к фестивалю разработаны тактильные станции, содержащие предметы, которые относятся к сюжету произведения или технике исполнения. 27 сентября пройдут экскурсии в сопровождении тифлокомментаторов, которые подробно и образно описывают содержание картин и задумку художников. Фестиваль пройдет по 30 сентября.

Вход на фестиваль бесплатный и осуществляется по предварительной регистрации на сайте культурной платформы «АРТ-ОКНО» – https://clck.ru/34xuZ9