В Курск поступили первые партии «Ультрикс квадри» и «Совигрипп»

Чиновники пообещали, что во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ будет организовано своевременное оказание медпомощи на дому Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартовала прививочная кампания против гриппа. В рамках Национального календаря профилактических прививок уже поступили первые партии препаратов для профилактики гриппа «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». Препараты распределены между медицинскими организациями области, сообщили в мэрии города.

Бесплатно получить прививки могут дети с шести месяцев, школьники, студенты ссузов и вузов, взрослые, работающие в медицинских и образовательных организациях, сфере транспорта, торговли, коммунальных услуг, а также беременные женщины. Привиться бесплатно могут и пожилые граждане старше 60 лет.

Чиновники пообещали, что в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ будет организовано своевременное оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях. Есть запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях, сказали в горадминистрации.