Курянин устроил пожар, который едва не перекинулся на лес

В регионе действует высокий класс пожарной опасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вечером 20 сентября на единый номер дежурно-диспетчерской службы 112 поступило сообщение очевидца о возгорании сухой травы недалеко от села Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области.

На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС и лесопожарное формирование ГУП КО «Рыльсклес». Очаг горения составил 420 квадратных метров. В случае распространения огонь мог перейти на участок леса, однако сотрудники противопожарных служб возгорание травы ликвидировали, рассказали в МЧС региона.

В регионе сохраняется сухая ветреная погода. Класс пожарной опасности на территории Курской области варьируется от III до V. В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта: 8-4712-53-04-25, по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или 112.