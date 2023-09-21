В Курске встретятся «Авангард» и «Салют Белгород»

Встреча пройдет на "Трудовых резервах" Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 сентября в 16:00 на стадионе «Трудовые резервы» состоится матч курского «Авангарда» и команды «Салют Белгород», сообщили в Правительстве региона. История самого принципиального противостояния Черноземья насчитывает 95 официальных матчей: 38 побед «Авангарда», 14 ничьих и 43 победы белгородцев.

В этом году команды встречались уже семь раз: трижды в Первенстве России, один раз в рамках Фонбет Кубка России, а также провели три контрольные встречи. На сегодня в турнирной таблице курская команда занимает третью строчку, у «Авангарда» 17 очков. «Салют Белгород» с пятью очками находится на десятом месте.

Приобрести билеты можно в кассах стадиона в день матча с 13:00.