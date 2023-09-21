29 сентября в студии «Гастион» откроется новый театральный сезон

Новый сезон стартует в курских театрах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В студии «Гастион» открывается новый театральный сезон.

В новом сезоне зрители увидят самое большое разнообразие спектаклей, как новых постановок, так и прошлых работ.

Подробности о предварительной записи, покупке билетов и репертуаре можно узнать в группе Курского театра (https://vk.com/wall-146211334_4888).

Гастион — творческая студия, деятельность которой направлена на выявление, поддержку и развитие молодых талантов, популяризацию театрального искусства среди молодёжи Курской области и многое другое! За плечами студии победы на региональных, Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Сочи, Ставрополе, Туле, Саратове и Греции.

Зрителей ждут по адресу Белгородская, 14б (Областной Дворец молодежи) уже 29 сентября 19:00.