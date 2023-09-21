29 сентября в Курске будут бесплатно консультировать юристы

29 сентября с 9:00 до 15:00 специалисты Государственного юридического бюро, Курского регионального отделения Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты Курской области и федеральных ведомств проведут прием курян по вопросам земельных и наследственных правоотношений, взыскания задолженности, защиты прав потребителей и другим правовым темам. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Консультацию можно получить в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123.

Также на автостоянке парка «Боева дача» будет работать мобильный офис «Юрмобиль» Госюрбюро Курской области. Узнать подробную информацию можно по телефонам 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22