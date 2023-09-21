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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 12:06

Под Курском утонул мужчина

Трагедия произошла в Октябрьском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Курян просят быть осторожными на воде

Курян просят быть осторожными на воде

Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 сентября в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о гибели на воде в реке Сейм. ЧП произошло в деревне Райково Октябрьского района Курской области. На место происшествия выезжали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Из водоема достали тело погибшего 61-летнего мужчины, рассказали в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимают круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).