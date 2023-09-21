В Курске состоялись VI Международные Алехинские чтения

Участники познакомились с исследованиями жизни и творчества Василия Алехина, а также поделились своим литературным творчеством Фото: Даниил НАЙХИН

В Курской области прошли VI Международные Алехинские чтения, посвященные творчеству писателя-фронтовика, члена Союза писателей и Союза журналистов РФ Василия Алехина.

В Курском музыкальном колледже-интернате слепых состоялось вручение литературной премии имени Василия Алехина. Она была учреждена с целью повышения интереса к творчеству незрячих писателей, поддержки и развития литературного творчества людей с нарушениями зрения. Эту награду получили поэт Борис Зверев из Тверской области и поэт, член Союза писателей России Виталий Подлевских из Кировской области.

Объявили также победителей онлайн-конкурса военно-патриотических произведений, приуроченного к 80-летию победы в Курской битве. Он проводился среди чтецов с ограниченными возможностями здоровья. География участников конкурса оказалась очень обширной: мероприятие объединило представителей регионов России и Белоруссии, а также молодежь из Китая, Бразилии, Туркменистана, Эквадора и Гватемалы.

Все участники Алехинских чтений познакомились с исследованиями жизни и творчества Василия Алехина, а также поделились своим литературным творчеством. К мероприятиям присоединились писатели, работники учреждений культуры, образования и социальной сферы, студенты курских вузов.