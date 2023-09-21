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НовостиЗвезды21 сентября 2023 13:16

В Курске пройдет шоу-программа «Соловьиный край»

Она станет последним мероприятием проекта «Кино под куполом неба»
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курск готовится отметить День города

Курск готовится отметить День города

Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 сентября в 18.00 на открытой площадке центра досуга «Родина» пройдет шоу — программа «Соловьиный край», посвященная Дню города Курска.

Она станет последним, 42-м, мероприятием проекта «Кино под куполом неба», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комитета культуры города.

Для гостей подготовлена яркая интерактивная концертная программа с участием творческих коллективов детских школ искусств города. Также будет продемонстрирован художественный фильм «День города», сообщает мэрия Курска.

Ранее КП рассказывала, что 24 сентября, в День города, в парке им. 1 Мая состоится IV открытый турнир по историческому средневековому бою «Клинок Черноземья» - 2023.

Зрители увидят сражения на мечах в копиях доспехов 13-15 веков.