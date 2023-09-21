Под Курском огонь уничтожил иномарку

В 19:25 20 сентября на номер телефона в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле поселке Щетинка Курского района Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные – спасатели 5 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытию было установлено, что горит автомобиль «KIA Cerato».

В результате пожара огнем уничтожен весь автомобиль, сообщили в МЧС региона.

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.

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