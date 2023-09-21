В Курской области заключили почти семь тысяч договоров на догазификацию

Сейчас принято 7 044 заявки на догазификацию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Состоялось очередное заседание штаба по газификации Курской области. В нем приняли участие представители профильных министерств, газораспределительной организации и органов местного самоуправления отдельных районов области. На заседании рассмотрели вопросы реализации мероприятий по газификации и догазификации домовладений на территории региона. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Сейчас принято 7 044 заявки на догазификацию, заключено 6 850 договоров, по 5 705 договорам сети доведены до границ участков. 2 293 семьи уже могут пользоваться голубым топливом. Техническая возможность для подключения газа обеспечена в 6 710 домовладениях. Как отметили участники штаба, в некоторых случаях были установлены факты несвоевременного исполнения договоров, в том числе по объективным причинам.