Над Курской областью сбит украинский беспилотник

БПЛА уничтожен средствами ПВО Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ночь с 20 на 21 сентября средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России,

Также беспилотники были уничтожены в Крыму, Орловской и Белгородской областях.

О том, что ночью над территорией Курской области был сбит беспилотник стало известно 21 сентября.

Ранее КП сообщала, что село Плехово Суджанского района Курской области обстреляли со стороны Украины в субботу, 16 сентября. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Также снаряды повредили несколько домов.

Накануне ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Глушковском районе. Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов. Никто из жителей не пострадал.