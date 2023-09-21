Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 сентября 2023 8:35

Над Курской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны сообщило о том, что в Курской области сбит БПЛА
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
БПЛА уничтожен средствами ПВО

БПЛА уничтожен средствами ПВО

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ночь с 20 на 21 сентября средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России,

Также беспилотники были уничтожены в Крыму, Орловской и Белгородской областях.

О том, что ночью над территорией Курской области был сбит беспилотник стало известно 21 сентября.

Ранее КП сообщала, что село Плехово Суджанского района Курской области обстреляли со стороны Украины в субботу, 16 сентября. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Также снаряды повредили несколько домов.

Накануне ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Глушковском районе. Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов. Никто из жителей не пострадал.