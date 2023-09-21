Под Курском открылась ферма по разведению улиток

Экзотическая ферма по разведению улиток появилась в фатежской глубинке Курской области.

Владимир и Инна Шалагиновы занялись необычным бизнесом в деревне Поздняково Солдатского сельсовета. Они разводят не виноградную улитку, а селекционную двух видов.

- Сейчас выращиваем маточное " стадо" , - говорит Владимир Геннадьевич,- а в следующем году планируем собрать 10- 12 тонн продукции. Блюда из улиток очень вкусные, экологически чистые. Находят применение улитки и в косметологии.

Предприниматели хотят дать вторую жизнь отдаленной деревне, заняться агротуризмом, организовать гастрономические туры.

Прекрасная природа, чистый воздух и сочетание русского наследия с современными тенденциями, несомненно, привлекут людей.