В Курске продолжают принимать заявки на "Папа-старты"

Продолжается приём заявок на городские соревнования семейных экипажей «Папа-старты».

Участников ждут увлекательные интеллектуальные и экстремальные задания на пяти этапах автоквеста.

В семейную команду-экипаж из пяти человек могут быть привлечены друзья и родственники. В команде должно быть два взрослых и от одного до трех детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Торжественное открытие мероприятия состоится в парке им. Ф. Дзержинского 24 сентября, в День города Курска, в 12:00.

Заявки на участие нужно подать до 21 сентября включительно на почту spektr-kursk@inbox.ru.

Организует мероприятие городской центр соцпрограмм «Спектр» при поддержке комитета молодёжной политики, физической культуры и спорта города.