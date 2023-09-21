В Курске пройдет турнир по средневековому бою

Турнир пройдет в парке имени 1 Мая
Фото: Светлана ВОЛКОВА
24 сентября, в День города, в парке им. 1 Мая состоится IV открытый турнир по историческому средневековому бою «Клинок Черноземья» - 2023.
Зрители увидят сражения на мечах в копиях доспехов 13-15 веков.
На городском ристалище сразятся бойцы из Курска и различных регионов России, сообщили в мэрии города.
Взрослые выступят в номинациях «Щит и Меч», «Меч и Баклер», «Полуторный меч», а юные спортсмены покажут свои умения в номинации ИСБ-софт на тренировочных спортивных мечах.
Кроме боев будут работать развлекательно-познавательные площадки от клуба «Авалон»:
- открытые бои по военной сабле и длинном мечу;
- спарринги в облегчённой спортивной экипировке на мягком оружии для всех желающих;
- показательное выступление единственной в городе студии ирландского танца;
- выставка и мастер-классы по исторической реконструкции костюма и быта Средневековья.
Приглашают всех желающих окунуться в средневековую эпоху. Приходите болеть за земляков.