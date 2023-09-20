21 сентября в Курске отключат газ

Газ отключат из-за ремонта
Фото: Светлана ВОЛКОВА
21 сентября с 9:00 до 20:00 будет прекращена подача газа в связи с неотложными ремонтными работами специалистов «Газпром газораспределение Курск». Об этом сообщила мэрия Курска.
Отключение коснется потребителей по адресам:
1,2,3 Благодатные пер.
ул. Звездная, д.11, 11А
Майский бульвар, д.15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31, 33
ул. Бойцов 9-ой Дивизии, д.191,193,195,195А,197,199,199А
пр. В. Клыкова, д.9Б
ул.1-я, 2-я Тихая
ул. Монастырская балка
ул. Яблоневая
ул. Сумская, 47-121
ул. Пирогова, д.32/1
ул. Энгельса, д.9-43
проезд Энгельса
СНТ «Моква»
СНТ «Дружба»
СНТ «Сельхозработик»
ур. Парк Солянка, д.4А, д.1-2 (территория ООО «Спортивный клуб Дзюдо»)
По населенным пунктам:
д. 1-я, 2-я Моква
хутор Зубков
д. Духовец
д. Майская Заря
д. Касторная
СНТ «Сосновый Бор»
СНТ «Сосенки»
Специалисты не рекомендуют пользоваться газовыми приборами во время отключения.