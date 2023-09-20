21 сентября в Курске отключат газ

Газ отключат из-за ремонта Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 сентября с 9:00 до 20:00 будет прекращена подача газа в связи с неотложными ремонтными работами специалистов «Газпром газораспределение Курск». Об этом сообщила мэрия Курска.

Отключение коснется потребителей по адресам:

1,2,3 Благодатные пер.

ул. Звездная, д.11, 11А

Майский бульвар, д.15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31, 33

ул. Бойцов 9-ой Дивизии, д.191,193,195,195А,197,199,199А

пр. В. Клыкова, д.9Б

ул.1-я, 2-я Тихая

ул. Монастырская балка

ул. Яблоневая

ул. Сумская, 47-121

ул. Пирогова, д.32/1

ул. Энгельса, д.9-43

проезд Энгельса

СНТ «Моква»

СНТ «Дружба»

СНТ «Сельхозработик»

ур. Парк Солянка, д.4А, д.1-2 (территория ООО «Спортивный клуб Дзюдо»)

По населенным пунктам:

д. 1-я, 2-я Моква

хутор Зубков

д. Духовец

д. Майская Заря

д. Касторная

СНТ «Сосновый Бор»

СНТ «Сосенки»

Специалисты не рекомендуют пользоваться газовыми приборами во время отключения.