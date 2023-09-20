В разных точках Курска пройдут культурные, спортивные и развлекательные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 сентября в Курске отметят День города. Главная сцена будет установлена на Театральной площади. Концерты и различные конкурсы там начнутся в 11:00, а завершится все в 21:30 фейерверком.

В разных точках Курска пройдут культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Выделим некоторые из них:

9:00 – 19:00, Первомайский парк — Турнир Черноземья по историческому средневековому бою «Клинок Черноземья».

10:00 – 14:00, парк Боева дача — Финал городской молодежной акции «Спорт – формула жизни» (футбол, волейбол, стритбол). Здесь же состоятся турнир по настольному теннису, соревнования по спортивному ориентированию и блиц-турнир по шахматам.

10:30, Детский парк (ул. Перекальского, 1-а) — Праздничная программа «Город Детства».

12:00, парк им. Дзержинского — Городские соревнования автомобильных семейных экипажей «Папа-старты!»