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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:02

24 сентября в Курске отметят День города

Рассказываем об основных мероприятиях на главный городской праздник Курска 24 сентября
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В разных точках Курска пройдут культурные, спортивные и развлекательные мероприятия

В разных точках Курска пройдут культурные, спортивные и развлекательные мероприятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 сентября в Курске отметят День города. Главная сцена будет установлена на Театральной площади. Концерты и различные конкурсы там начнутся в 11:00, а завершится все в 21:30 фейерверком.

В разных точках Курска пройдут культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Выделим некоторые из них:

9:00 – 19:00, Первомайский парк — Турнир Черноземья по историческому средневековому бою «Клинок Черноземья».

10:00 – 14:00, парк Боева дача — Финал городской молодежной акции «Спорт – формула жизни» (футбол, волейбол, стритбол). Здесь же состоятся турнир по настольному теннису, соревнования по спортивному ориентированию и блиц-турнир по шахматам.

10:30, Детский парк (ул. Перекальского, 1-а) — Праздничная программа «Город Детства».

12:00, парк им. Дзержинского — Городские соревнования автомобильных семейных экипажей «Папа-старты!»