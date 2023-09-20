Курский «Атом» проиграл в Красноярске в Кубке России по волейболу

Фото из соцсетей ВК "Атом".

Вчера, 19 сентября, в Красноярске состоялся первый матч 1/16 финала Кубка России по волейболу среди женских команд. Местный «Енисей» принимал курский «Атом». В первой партии перевес хозяек был неоспоримый – 25:12. Во второй сильнее оказались гости – 26:24. Но переломить ход встречи курские волейболистки не сумели. «Енисей» в упорной борьбе довел матч до победы - 26:24, 25:23 и 3:1 по сумме. Ответная встреча пройдет сегодня, 20 сентября, в Красноярске. Начало в 14:30 по московскому времени.

Напомним, что на предварительном этапе Кубка России (матчи группы «Д» проходили в Курске) наш «Атом» переиграл анапское «Динамо» (3:2), уступил подмосковному «Заречье-Одинцово» (0:3) и в решающей встрече расправился с «Тюменью» (3:1).

«Енисей» же на пути к противостоянию с «Атомом» на своей площадке одержал три победы – над «Сахалином» (3:0), череповецкой «Северянкой» (3:0) и дублем калининградского «Локомотива» (3:2).

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, сезон-2022/23 стал лучшим в истории курского волейбола. Наши девушки выиграли первенство России в высшей лиге «А», а затем в «стыках» завоевали путевку в Суперлигу.