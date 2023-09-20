Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт20 сентября 2023 8:52

Курские каратисты стали чемпионами России

Золотые медали завоевали Александра Полина и Владимир Сметанин
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Чемпионат России по всестилевому каратэ финишировал накануне, 19 сентября, в поселке Витязево Краснодарского края. 378 сильнейших спортсменов из 54 регионов страны боролись за награды и место в составе национальной сборной.

В активе курских спортсменов – воспитанников Виталия Горохова – четыре призовых места. Александра Полина победила в весе до 68 кг, а также стала третьей в весе до 70 кг. Владимир Сметанин стал чемпионом России в весе свыше 90 кг, а Дмитрий Плохих занял в этой же категории второе место.