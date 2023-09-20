Курские каратисты стали чемпионами России

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Чемпионат России по всестилевому каратэ финишировал накануне, 19 сентября, в поселке Витязево Краснодарского края. 378 сильнейших спортсменов из 54 регионов страны боролись за награды и место в составе национальной сборной.

В активе курских спортсменов – воспитанников Виталия Горохова – четыре призовых места. Александра Полина победила в весе до 68 кг, а также стала третьей в весе до 70 кг. Владимир Сметанин стал чемпионом России в весе свыше 90 кг, а Дмитрий Плохих занял в этой же категории второе место.