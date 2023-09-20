В Курске пройдет дегустация гарбузяной каши

Во время фестиваля состоится игра в форме квеста, включающая творческие, интеллектуальные, спортивные состязания Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 сентября на территории колледжа коммерции, технологий и сервиса Курского государственного университета впервые для школьников города пройдет Фестиваль этнической направленности «Курской Колобок».

Это первое мероприятие региональной лиги клубов «Большой Перемены», в котором примут участие школы города Курска № 61,53,59,54,51,56,43,32,25,58,5.

В рамках фестиваля ребята примут участие в конкурсах: лучшее оформление демонстрационного места «Хлебная улица», «Лакомые калáбушки», «Секреты чердаков курского края», фотоконкурсе «Откуда пошел Колобок курский», «Курский карагод», «Курские дáрнички-подарочки», «Цвет стиля – пшеничный» и других, рассказали в мэрии Курска.

Во время фестиваля состоится игра в форме квеста, включающая творческие, интеллектуальные, спортивные состязания и забавы этнической направленности, а также дегустация курской гарбузяной каши.