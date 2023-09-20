23 сентября в Курске пройдет первая сельхозярмарка

Торговля развернется на шести площадках Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 23 сентября пройдет первая сельхозярмарка «Осень – 2023». Торговля развернется на шести привычных площадках: улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, площади Рокоссовского и улице Менделеева перед кинотеатром «Родина».

Посетители осенних ярмарок смогут приобрести плодоовощную продукцию, зерно, мясо и многое другое напрямую у производителей, минуя посредников. Продукция животного происхождения должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования. Владелец должен быть зарегистрирован в системе «Меркурий».

На двух самых массовых площадках – площади Рокоссовского и улице Станционной – будут работать волонтеры, покупателям предоставят торговые тележки для перемещения покупок. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, этим занимаются представители силовых структур, сказали в мэрии города.

Вторая, заключительная, ярмарка запланирована на 21 октября.